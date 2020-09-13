الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسعقد أعضاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،اليوم اجتماعهم الـ17 عبر الاتصال المرئي .وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات، منها إستراتيجية عمل اللجنة واتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس ، وآلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، والنظام (القانون) الموحد للأرصاد الجوية ، ومشروع مذكرة التفاهم الخليجية في مجال الأوقاف، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بإدارات التشريع بدول المجلس.وأقر الأعضاء إستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس (2021 - 2023)، وتكليف فريق العمل المعني بمراجعة الأنظمة (القوانين) الموحدة لدراسة المستجدات القانونية.// انتهى //16:53ت م0161