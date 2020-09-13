حفرالباطن 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسبلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى القيصومة العام في محافظة حفر الباطن 85,217 مراجعاً للعام الماضي(1441هـ).وشملت المراجعات لقسم الطوارئ والإسعاف 72815 مراجعاً، والعيادات الخارجية 12402 مراجعاً، كما أجرى المستشفى 17661 فحصاً مخبرياً، و2666 أشعة، وصرف 117345 وصفة علاجية، و1564 جلسة لغسيل الكلى، واستفاد من العلاج الطبيعي 768 شخصا، فيما نفذ قسم الطب المنزلي 1420 زيارة.// انتهى //16:53ت م0163