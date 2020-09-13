الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واساختتمت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو الدورة التنشيطية الافتراضية لحكام وحكمات التايكوندو التي أقيمت على مدى (4) أيام عبر الاتصال المرئي .وأدار الدورة رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي فايز عبدالرحمن السلولي وحاضر فيها عضو لجنة الحكام بالإتحادين السعودي والآسيوي للتايكوندو الحكم الدولي مجاشع علوي وفي التنسيق والمتابعة مدير الموارد البشرية بالإتحاد محمد ظافر الشهري.وشارك في الدورة عدد من الحكام والمدربين والإداريين والمهتمين باللعبة من كلا الجنسين ومن مختلف الدول الخليجية والعربية.وثمّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري الجهود المبذولة من قبل لجنة الحكام للنهوض بمستوى الحكم السعودي ووضعه في قلب الحدث من خلال تعريفه بآخر المستجدات بقانون اللعبة .// انتهى //16:55ت م0164