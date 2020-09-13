جدة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واستمكّن الفريق الطبي في مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ مريض سعودي الجنسية يبلغ من العمر 57 عاماً بعملية قسطرة قلبية علاجية بمستوى عالٍ من الخطورة .وكان المريض قد أدخل إلى أحد المستشفيات الخاصة بجدة وهو مصاب بفيروس كورونا, وتعرّض في اليوم الثامن من تنويمه لجلطة قلبية حادة في الجدار الأمامي للقلب، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة تبين وجود خثرة دموية في الجذع الرئيسي للقلب ، الأمر الذي أدى إلى خطورة الحالة الطبية للمريض.ونُقل المريض لمجمع الملك عبد الله الطبي بمركز القلب، وقُدّمت له الرعاية طبية اللازمة, حيث قرر الأطباء نظراً لخطورة الحالة الطبية وتأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي إجراء قسطرة علاجية عاجلة للحالة، مع أخذ التدابير الوقائية كافة.وأفاد الفريق الطبي المباشر للحالة أنه تم وضع دعامات في الجذع الرئيسي والشريان الأمامي النازل والشريان الخلفي المنعكس دون أي مضاعفات تذكر، وغادر المريض المجمع وهو في تحسن ملحوظ ، ليكمل مدة العزل والعلاج من فيروس كورونا المستجد.// انتهى //16:57ت م0165