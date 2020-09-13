الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسحققت الهيئة العامة للزكاة والدخل , المستوى الرابع من أصل خمس مستويات في تقييم نضج إدارة المشاريع (P3M3) من المنظمة البريطانية (Axelos) المعروفة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، إذ يهدف هذا التقييم إلى قياس مدى نضج منهجية وإجراءات وعمليات إدارة المشاريع، وتحديد الفجوات ووضع خطط التحسين المقترحة.وعبّر معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي عن سعادته بهذا الإنجاز، وذلك بعد أن تمكنت الهيئة من تطبيق أفضل المنهجيات المعتمدة لإدارة مشاريعها بكفاءة عالية في وقت قياسي.وأكد معاليه أن التطوير المتواصل في أداء الهيئة ومشاريعها هدفه الارتقاء بجودة الخدمات المُقدَّمة إلى المكلفين في المملكة، وتوفير جميع الأدوات والموارد الداعمة لهم، لتمكينهم من أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية والامتثال لها.من جهته عبّر وكيل المحافظ للإستراتيجية والتطوير مهند باسودان عن شكره لمنسوبي الهيئة على تميزهم الذي تُوِّج بهذا الإنجاز، مضيفاً أن حصول الهيئة على هذا المستوى كان خلفه الكثير من الجهود التطويرية المستمرة، التي توِّجت بتصنيف الهيئة ضمن إحدى أعلى الجهات تقييماً بحصولها على المستوى الرابع مقارنة بالمعدل العالمي للجهات الحكومية البالغ ( 2.5 ) ومقارنة بالمعدل المحلي لـ 172 جهة البالغ ( 2.75 ) ، فيما حصل على المستوى الرابع محلياً أقل من 15% من بين الجهات المتقدمة.من ناحيته أوضح مدير الإستراتيجية وإدارة المشاريع المهندس رياض بن ناصر المهوس أن هذه الشهادة تُعَد إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد الإنجازات والشهادات التي حصلت عليها الهيئة مؤخراً من منظمات عالمية مرموقة، حيث يغطي التقييم مدى نضج الهيئة في إدارة المشاريع في سبعة محاور رئيسة هي: الرقابة الإدارية، والحوكمة التنظيمية، وإدارة تحقيق الفوائد، وإدارة المخاطر، وإدارة أصحاب المصلحة، وإدارة الموارد، وأخيراً الإدارة المالية.// انتهى //16:58ت م0166