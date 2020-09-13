القاهرة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها خلال تعاملات اليوم بدعم من عمليات شراء واسعة من المستثمرين العرب والأجانب على الأسهم المصرية في مختلف القطاعات وسط تفاؤل المستثمرين بتقارير المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أكثر من 560 مليون جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم ليصل إلى 617.4 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 4.2 مليارات جنيه، منها 3.3 مليارات جنيه تعاملات سوقي المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل الملكية.وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.2% ليسجل 11091.67 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1.18% ليغلق عند 1879.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 0.97% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 2763.07 نقطة.// انتهى //17:00ت م0167