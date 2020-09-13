إسلام آباد 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واساستدعت الخارجية الباكستانية اليوم القائم بالأعمال في السفارة الهندية لدى إسلام آباد "غورف أهلواليا" للاحتجاج على عمليات القصف التي نفذتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار عدة مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما أدى إلى مقتل مواطن باكستاني وإصابة أربعة بجروح, مبينًا أن القوات الهندية استخدمت الأسلحة الثقيلة ومدفعية الميدان في عمليات القصف، وأنها قصفت المناطق المأهولة بالسكان بشكل متعمد.وبيّن أنه سُلِّمت للقائم بالأعمال الهندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تطالب الجانب الهندي بضرورة احترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان، والكف عن استهداف المدنيين الأبرياء.وأشار إلى أن ممارسات القوات الهندية تُعد انتهاكاً للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان الدولية.// انتهى //17:01ت م0168