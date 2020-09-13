بيروت 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي إصابة 90 جنديا من قوات حفظ السلام بفيروس كورونا المستجد COVID-19، 88 منهم من الوحدة نفسها، واثنان من بلد آخر مسهم في القوات، وهم في عزلة تامة وتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.وأشار تيننتي في بيان اليوم إلى أن "يونيفيل تتخذ تدابير احترازية صارمة للغاية مع جميع عناصرها العسكريين والمدنيين داخل مراكزهم وخارجها ".وأكد أن جميع أنشطة "يونيفيل" المتعلقة بتنفيذ ولايتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 مستمرة ولم تتأثر.// انتهى //17:04ت م0169