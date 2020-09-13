الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسوقعت الأكاديمية المالية وفنتك السعودية اليوم مذكرة تفاهم لدعم القدرات البشرية في قطاع التقنية المالية من خلال التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات التدريب وعقد ورش عمل وجلسات تثقيفية عن مجالات التقنية المالية.وقع الاتفاقية المدير العام للأكاديمية مانع بن محمد آل خمسان والمدير العام لفنتك السعودية نجود المليك.وأكد آل خمسان أن التعاون مع فنتك السعودية يقع في صلب توجهات الأكاديمية الإستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي وإجراء البحوث وتقديم المشورة أو الأفكار في القضايا والتوجهات الخاصة بالقطاع, إضافة إلى تقديم حلول التدريب والتطوير المعترف بها دوليًّا والمتوافقة مع البيئة المحلية التي تعزز التميز المهني والممارسات الأخلاقية, وكذلك توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعّالة لتنمية العاملين في القطاع المالي.مما يذكر أن فنتك السعودية مبادرة أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودية بالشراكة مع هيئة السوق المالية في أبريل 2018م كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية, كما تسعى لدعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تطلبها شركات الفنتك المالية ودعم رواد الأعمال في مجال التقنية المالية في كل مرحلة من مراحل تطورهم.// انتهى //17:11ت م0172