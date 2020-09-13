حفر الباطن 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه اليوم، المهندس خلف بن حمدان العتيبي بمناسبة تكليفه أميناً للمحافظة .وهنأ سمو الأمير منصور بن محمد , المهندس العتيبي بتكليفه محافظاً لحفر الباطن ، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة العمل لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - متمنياً له التوفيق والسداد.من جانبه سأل المهندس العتيبي الله تعالى أن يوفقه ويعينه ليكون عند حسن ظن الجميع لخدمة أهالي محافظة حفر الباطن.// انتهى //18:57ت م0192