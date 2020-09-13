السيح 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأطلق فريق التطوع في هيئة الهلال الأحمر السعودي بالخرج ، مبادرة توعوية عن الإسعافات الأولية في عدد من المولات والمجمعات التجارية بمدينة السيح ، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية.واشتملت الفعاليات التوعوية على شرح مفصل عن مختلف الحالات الإسعافية وكيفية التعامل مع الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية ، وحالات الدهس ، وحالات توقف القلب والتنفس ، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي ، وكيفية إيقاف النزيف ، وطريقة تقديم الإسعافات الأولية لبعض الحالات الإسعافية ومنها الحروق والغصّة وغيرها.كما اطلع زوار المولات والمجمعات التجارية بمدينة السيح على مخاطر التجمهر وإعاقة سيارات الإسعاف عن مباشرة عملها الإنساني والقيام بمهامها الإسعافية.// انتهى //18:58ت م0193