الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) بوابة "المرجع الوطني لفيروس كورونا المستجد" عبر المنصة الوطنية الموحدةMY.GOV.SA، سعياً إلى إيجاد منفذ موحد يضم أبرز الأخبار والقرارات والإحصائيات والإرشادات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID-19) إضافة إلى المواد الإعلامية والأسئلة المهمة والمعلومات من مصادرها الرسمية وفي مختلف القطاعات.ويهدف المرجع إلى تعريف الراغبين بالحصول على معلومات حول الفيروس من الباحثين والأكاديميين وأصحاب المنشآت، حيث يمكن لزوار البوابة استعراض التحديث اليومي لحالات كورونا في المملكة، إضافة إلى التعرف على ما اتخذته حكومة المملكة من قرارات للحد من تأثير جائحة كورونا منذ بدايتها، فضلاُ عن التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الجهات الحكومية لخدمة المواطنين والمقيمين مثل تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد وغيرها من التطبيقات، إلى جانب الأدلة الإرشادية التي قدمتها الجهات الحكومية للتعريف بآليات العمل في ظل الجائحة وما بعدها.ويأتي إطلاق هذه البوابة ضمن جهود برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الرامية إلى تقديم معلومات صحيحة عبر مصدر موحد لجميع المعلومات والخدمات الحكومية من خلال المنصة الوطنية الموحدة MY.GOV.SA، التي تُعد منفذاً معتمداً للخدمات الحكومية، إذ تضم ما يزيد عن 900 خدمة إلكترونية حكومية، ومعلومات عن 250 جهة حكومية، والكثير من المعلومات التفصيلية عن المملكة وأبرز المبادرات والقرارات المتعلقة بمختلف نواحي الحياة التي تمس المواطنين والمقيمين والزوار.// انتهى //19:04ت م0194