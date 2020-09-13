الرياض 25 محرم 1442هـ الموافق 13 سبتمبر 2020م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ أيمن الصفدي.واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالشأن اليمني.// انتهى //19:06ت م0196