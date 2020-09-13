تبوك 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية غداً دورة تدريبية بعنوان " نموذج العمل التجاري " عند الساعة السادسة مساءً بمقر الغرفة بمدينة تبوك.وأوضحت الغرفة أن الدورة تقدم مجاناً وتستهدف الرجال والنساء المقدمين على إنشاء مشاريعهم الخاصة وكذلك العاملين بسوق العمل, مشيرةً إلى أن الدروة ستتناول عدداً من المحاور منها: إعداد نموذج العمل التجاري وشرائح العملاء، إضافة إلى القيمة المضافة للمشروع والتسعير والهوية و(الفرنشايز).وتأتي هذه الدورة ضمن الدورات والبرامج التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي في إطار الدور المهم الذي تقوم به غرفة تبوك لتطوير قدرات المجتمع التجاري والصناعي المحلي من خلال إقامة البرامج التدريبية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والمراكز والمعاهد التدريبية المتخصصة .// انتهى //19:06ت م0197