سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الكويت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية
الأحد 1442/1/25 هـ الموافق 2020/09/13 م واس
الرياض 25 محرم 1442هـ الموافق 13 سبتمبر 2020م واس
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالشأن اليمني.
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19:10ت م
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