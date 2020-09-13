الرياض 25 محرم 1442هـ الموافق 13 سبتمبر 2020م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالشأن اليمني.// انتهى //19:10ت م0199