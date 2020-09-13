الرياض 25 محرم 1442هـ الموافق 13 سبتمبر 2020م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية السودان المكلف عمر قمر الدين.واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:14ت م0201