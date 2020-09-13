عمّان 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3314 إصابة.وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أن حالات الإصابة الجديدة تعود ل4 أردنيين قادمين من الخارج، و248 حالة محلية سُجلت في عدد من المحافظات الأردنية، مشيرا إلى تسجيل 50 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2194 حالة، كما سُجلت حالتي وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 24 حالة.// انتهى //19:32ت م0206