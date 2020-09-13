تونس 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأحبط حرس الحدود البحري التونسي في محافظة مدنين عمليتي هجرة غير شرعية تم على إثرها إيقاف 76 شخصا.وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن دورية للحرس البحري بمدينة جربة ضبطت مركب صيد على متنه 54 شخصا بصدد الإبحار بطريقة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية، كما تمكنت دورية أخرى من إيقاف مركب صيد آخر على متنه 22 مهاجرا غير شرعي يتوجهون نحو السواحل الإيطالية انطلاقا من سواحل جزيرة جربة التونسية.وأضاف أنه تمت إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.// انتهى //19:37ت م0207