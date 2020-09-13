حائل 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسافتتح معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم الملتقى الإرشادي "عودة مطمئنّة " الذي نظمته عن بُعد عماده شؤون الطلاب من خلال مركز التوجيه والإرشاد الطلابي.وثمن الدكتور البراهيم الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة الرشيدة لمواجهة جائحة كورونا واستمرار العملية التعليمية بكل يسر وسهولة خلال هذه الجائحة، مؤكداً جاهزية جامعه حائل من كل النواحي لاستمرار الدراسة عن بعد وحضورياً للمقررات العملية، في وجود الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.ويهدف الملتقى الذي شارك فيه 846 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة، واشتمل على جلستين إلى تهيئة طلبة الجامعة لبداية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، مع ما تتطلبه العودة المطمئنة إلى مقاعد الدراسة في المقررات العملية من أخذ الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقُدم خلال الملتقى ست ورش إرشادية مصغرة قدمها أساتذة متخصصون من كلية الطب، وقسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والفنون، وقسمي التربية وعلم النفس بكلية التربية، وتناولت إرشادات علمية عملية حول كيفية المحافظة على الصحة البدنية والنفسية في ظل تحديات فيروس كورونا المستجد، وطرق التعامل مع الضغوط النفسية في ظل تحديات الإجراءات الاحترازية والوقائية، و المحافظة على التواصل الاجتماعي في زمن التباعد الجسدي الذي فرضته ظروف الجائحة، وكيفية الإفادة من المحاضرات والأنشطة الطلابية في ظل استمرار عملية التعليم عن بعد.// انتهى //19:38ت م0208