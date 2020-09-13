الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسيستأنف الهلال غدًا حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا عندما يلتقي مع باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب الجنوب بقطر في البطولة المجمعة التي تقام فعّالياتها في قطر، بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.يدخل الهلال المسابقة الآسيوية بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفريق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحل الهلال في صدارة المجموعة مع باختاكور برصيد 6 نقاط لكل منهما، مما يُزيد من أهمية تحقيق نقاط المباراة للإنفراد بالمركز الأول والتأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16. .// انتهى //19:56ت م0213