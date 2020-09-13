الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بانطلاق أعمال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتراثية وسط مدينة الرياض, امتداد للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمحافظة على تراث وثقافة هذا الوطن الزاخر بإرث عمراني وتاريخي.وأشار سموه إلى ما تحمله هذه الأماكن والقصور الأثرية من دلالات تاريخية تعكس ذاكرة الرياض ثقافياً وعمرانياً، وتطويرها والعناية بها يأتي ضمن ما تحمله رؤية المملكة 2030 من عناية واهتمام بتراث هذا الوطن، وتعزيز لموارده الاقتصادية والثقافية والسياحية, متمنياً لوزارة الثقافة وهيئة التراث والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض التوفيق والنجاح لإنجاز هذا المشروع.وسأل سمو نائب أمير منطقة الرياض الله عزوجل أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه ويمدهم بعونه وتوفيقه.// انتهى //19:59ت م0215