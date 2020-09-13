عام / المغرب تسجل 2251 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1442/1/25 هـ الموافق 2020/09/13 م واس
الرباط 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس
سجلت المغرب خلال الـ24 الساعة الماضية 2251 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 86686.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية انها سجلت أيضا 25 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1578، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 67528، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17580، من بينها 266 حالة خطيرة.
// انتهى //
20:17ت م
0217