الرباط 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ24 الساعة الماضية 2251 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 86686.وأوضحت وزارة الصحة المغربية انها سجلت أيضا 25 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1578، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 67528، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17580، من بينها 266 حالة خطيرة.// انتهى //20:17ت م0217