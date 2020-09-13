سكاكا 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس‏ناقشت أمانة منطقة الجوف مع عدد من المستثمرين، الفرص الاستثمارية في المنطقة التي تتيحها للمستثمرين في عدد من المجالات.جاء ذلك خلال لقاء أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف المهندس ماجد بن معدي الرويلي وعدد من المستثمرين اليوم، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية في المنطقة ودعم وتسهيل الإجراءات للمستثمرين واستقطاب الاستثمارات.وتناول اللقاء منظومة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الأمانة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون بين الأمانة والغرفة والتنسيق المشترك لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال.وأكد المهندس الشرعان حرص الأمانة على طرح مختلف الفرص الاستثمارية أمام الشركات والأفراد، وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات الممكنة لهم نظاماً، لا سيما في ظل النهضة التي تشهدها منطقة الجوف التي باتت جاذبة للاستثمار، مضيفا أن زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع البلدي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //20:21ت م0218