الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأكد مدرب فريق الهلال لوشيسكو رازفان، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد باختاكور الأوزبكي: مستعدون جيدًا لمواجهة باختاكور، نعم لدينا غيابات اضطرارية بسبب كورونا، لكننا نمتلك لاعبين متميزين لديهم القدرة على تعويض غياب أي لاعب.وأضاف : نحن لدينا خطة منذ بداية الموسم، تحسبًا لأي غيابات، ولدينا البديل الجاهز لتعويض الغياب ولن نتأثر بذلك.وأختتم حديثه : بتحقيق الهدف وهو الوصول لنهائي البطولة القارية بعد الفوز بلقب الدوري، ومستعدون جيدًا لمواجهة باختاكور، فريق لديه لاعبين بجودة عالية يقدمون كرة هجومية، لكننا بأتم الجاهزية بعد المباريات التي خضناها في الدوري.بينما قال حارس مرمى الفريق عبد الله المعيوف : استعدادنا كلاعبين لهذه المباراة لا يختلف عن أي مباراة أخرى، علينا أن نبدأ مباراة الغد بشكل جيد، كي نتخطى دور المجموعات، فنحن منظومة متكاملة من لاعبين ومدربين وإدارة وجماهير، وحريصون على وضع الأهداف التي نريد الوصول لها، ونعمل على الوصول إليها.// انتهى //20:25ت م0219