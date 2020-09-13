حفر الباطن 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واستنفذ جامعة حفر الباطن ممثلة بكلية التربية مبادرة مجتمعية تشتمل على عدد من الدورات التدريبية التي شارك في تقديمها عدد من الأساتذة المتخصّصين من الجامعة ومن قطاع التعليم العام ومن الكلية التقنية, وذلك ضمن جهودها لرفع مستوي الوعي المجتمعي حول التعلم عن بعد.وأوضح عميد كلية التربية الدكتور بدر بن جمعان الشاعري أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم التعلم عن بعد لدى المجتمع, ونُفذت وفق توجيهات معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني الذي أكد أهمية تنفيذ توجيهات وتعليمات وزارة التعليم.وبين أن الدورات والمحاضرات جاءت بعناوين لها علاقة مباشره بمفهوم التعليم عن بعد, حيث جرى تعريف الحضور بأهمية التعليم عن بعد ودور الأسرة في عملية التعلم عن بعد, إضافةً إلى إستراتيجيات التعليم الإلكتروني, مبيناً أن عدد المستفيدين من تلك المبادرة بلغ أكثر من 500 مستفيد من منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي وفق النطاق الجغرافي الذي تمده الجامعة بخدماتها الأكاديمية.وأشار إلى أن الكلية بصدد إقامة ندوة عن بعد بعنوان "التعليم والتدريب عن بعد في محافظة حفرالباطن -الممارسات وفرص التحسين" وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة المتخصّصين وفق محاورها المعدة مسبقاً, راجياً استفادة الجميع مما تقدمه الجامعة.// انتهى //20:55ت م0220