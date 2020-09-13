ابوجا25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأودت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتهاطلة على عدد من الدول الإفريقية مؤخرا بحياة أكثر من 200 شخص وألحقت أضرارا بأكثر من مليون آخرين وفق تصريحات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا.ويتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تزداد احتياجات هذه البلدان المتضررة للمساعدة وتتجاوز مستويات العام الماضي التي كانت قيمتها بحدود 29 مليون دولار لإغاثة 1.1 مليون شخص.وحسب رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا جولي بيلانغر فإن 760 ألف شخص تأثرت حياتهم بأضرار الفيضانات والأمطار في 11 دولة في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها فيما لقي 110 آخرون حتفهم بينما لم تنته الأمطار بعد مما يرشح الحصيلة للارتفاع وكذلك حجم المساعدات الإنسانية الضرورية للإغاثة.// انتهى//20:59ت م0221