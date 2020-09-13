لندن 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واساستهل فريق توتنهام موسمه الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بسقوط أول أمام إيفرتون منذ 2012، وذلك بالخسارة أمامه في ملعبه 1 - 0 في المباراة التي أقيمت في لندن من المرحلة الأولى للدوري الإنجليزي.وبعد أن أنهى توتنهام الموسم الماضي في المركز السادس وخسر تأهله إلى دوري الأبطال، كان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يمني النفس بالإعلان عن نفسه باكرًا كمرشح للمنافسة على إحدى البطاقات الأربع المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم، لكن الفريق اللندني لم يقدم شيئًا يذكر أمام فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وانتهى به الأمر بخسارة أولى أمام منافسه منذ 9 ديسمبر 2012 (2-1 في غوديسون بارك).وسجل هدف المباراة الوحيد لإيفرتون اللاعب كالفيرت لوين من ركلة حرة عند الدقيقة (55).// انتهى //21:01ت م0222