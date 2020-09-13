لندن 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسافتتح ليستر سيتي مشواره اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز بنتيجة 3-0، على وست بروميتش.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل تيموتي كاستاني الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 56، وأضاف جيمي فاردي الهدف الثاني لليستر سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 74، قبل أن يضيف فاردي الهدف الشخصي الثاني والثالث لليستر سيتي في الدقيقة 84، من ركلة جزاء أيضا.وبهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة مع آرسنال وليفربول ونيوكاسل وكريستال بالاس وإيفرتون.يذكر أن ليستر سيتي احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي .وتستكمل غدًا الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بلقاء شيفيلد يونايتد مع ولفرهامبتون، وبرايتون مع تشلسي.// انتهى //21:20ت م0224