الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسحقّق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزلفي لقب بطولة أندية الدرجة الأولى لكرة اليد قبل نهاية المنافسات بجولتين ليتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الدوري الممتاز وذلك بعد فوزه على الهدى في مباراة الجولة الثامنة من الدور النهائي بنتيجة (27-25)، اليوم على صالة نادي الزلفي بمحافظة الزلفي.ووصل رصيد الزلفي بهذا الفوز إلى 20 نقطة ليضمن بذلك التتويج باللقب الأول له في تاريخه.ونال فريق التهامي المركز الثاني بعد فوزه على منافسه المباشر القارة بنتيجة ( 38-32 ) في اللقاء الذي جمعهما في جدة ليصل إلى النقطة 15 وتجمد رصيد القارة عند النقطة 14 مع تبقي جولتين على ختام الدوري ، إذ سيلعب القارة في الجولتين المتبقيتين مع الهدى والزلفي فيما يلتقي التهامي مع عرعر والعربي.وفي بقية اللقاءات تفوق الجزيرة على القادسية 20-19 وفاز الجيل على الخويلدية 36-23 وتغلب عرعر على العربي 29-28 فيما فاز الابتسام بنتيجة 26-25 على الهداية الذي رافق الخويلدية في الهبوط لدوري المناطق.// انتهى //21:22ت م0225