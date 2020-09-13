الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسيستأنف الأهلي رحلته القارية غدًا بمباراة تجمعه مع فريق الشرطة العراقي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة تقام على ملعب خليفة الدولي بقطر بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.ولم يكن موسم الأهلي على الصعيد المحلي مُرضيًا لجماهيره على مستوى النتائج إذ حلّ ثالثًا في سلم الترتيب العام بعد نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتكون البطولة الآسيوية فرصة للفريق لمصالحة جماهيره.يفتقد الفريق في اللقاء لخدمات لاعبه إلفيس ساريتش بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، بينما لم تتأكد مشاركة العويس، آل فتيل، وسعيد المولد بسبب الإصابات.الفريق الأهلاوي يتقاسم صدارة المجموعة مع الوحدة الإماراتي بـ 4 نقاط لكل منهما، بينما يأتي الشرطة في آخر الترتيب برصيد نقطة واحدة.// انتهى //21:24ت م0227