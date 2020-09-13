جدة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واساختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة القنفذة اليوم, فعاليات برنامج الرعاية والتأهيل للمتعافين في إطار برامجها المتعددة لخدمة أفراد المجتمع .وأوضح مدير الجمعية حمزة بن محمد الحليسي أن البرنامج يقدم للشباب المتعافين العديد من البرامج العلاجية والتوعوية والإيمانية والترفيهية التي تساعد في تنميتهم اجتماعياً ليصبحوا أعضاء فاعلين ودعم المتعافين من هذه الآفة وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية ، ودورها في خدمة شرائح المجتمع .// انتهى //22:15ت م0229