واشنطن 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 40,423 إصابة مؤكدة و 807 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,467,481 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 193,195 حالة وفاة.// انتهى //22:22ت م0231