عام / الولايات المتحدة تسجل 40,423 إصابة مؤكدة و 807 حالة وفاة بفيروس كورونا
الأحد 1442/1/25 هـ الموافق 2020/09/13 م واس
واشنطن 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 40,423 إصابة مؤكدة و 807 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,467,481 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 193,195 حالة وفاة.
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