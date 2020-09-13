جدة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موافقتها على تشكيل مجلس إدارة جمعية "وسم" للتصلب المتعدد بمحافظة جدة.وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية "وسم" فاطمة بنت سيحان الزهراني، أنه فور حصول الجمعية على التصريح النهائي من الوزارة لمزاولة عملها بدأت بالتنفيذ الفعلي لبنود اللائحة التنظيمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشُكّل مجلس الإدارة المكون من نخبة متميزة من الكوادر السعودية المتخصصة والمحبة للعمل التطوعي في المجال الخيري وخصوصاً المتحمسين لدعم وخدمة مرضى التصلب اللويحي المتعدد بمحافظة جدة وضواحيها.وأشارت الزهراني إلى أن مجلس الجمعية مكون من: فاطمة بنت سيحان الزهراني رئيساً، ونوضاء بن حميد نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور حسن الزهراني، ومودة خميس، والدكتورة هند النجاشي، والدكتورة حصة العتيبي، والمهندس هاني الغامدي.وبينت رئيس مجلس إدارة جمعية "وسم" أن أهمية تأسيس الجمعية تكمن في وجود عدد كبير من المرضى من سكان مدينة جدة الذين يعانون من الهجمات الشديدة للمرض وهم بحاجة ماسة لوجود جمعية متخصصة تهتم بشؤونهم وترعى مصالحهم مشيدة بالدعم الكبير من قبل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية الذي أسهم في سرعة استكمال المعاملات الرسمية والتراخيص الخاصة بجمعية وسم لتنطلق بالبدء في تحقيق رؤاها وأهدافها الرامية لخدمة هؤلاء المرضى.ودعت الزهراني رجال الأعمال وإدارات المسؤولية الاجتماعية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة إلى تقديم يد العون للجمعية والقائمين عليها لكي تتمكن من تقديم خدماتها لهذه الشريحة الغالية علينا جميعاً من المرضى المصابين بالمرض وذويهم وفق التوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان " حفظهما الله" الرامية إلى دعم القطاع الثالث في المملكة والإسهام في إنجاح أعمال هذا القطاع بما يتفق مع خطط وأهداف "رؤية المملكة 2030".// انتهى//22:27ت م0232