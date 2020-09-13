الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأكد المدير الفني لفريق النادي الأهلي الصربي فلادان ميلويفيتش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد في دوري أبطال آسيا أمام الشرطة العراقي, أن فريقه عانى كثيرًا خلال الشهرين الماضيين وأحدثها هي إصابة لاعب الفريق البوسني إلفيس ساريتش الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، خلال مشاركته الأخيرة أمام الرائد، وستجعله يغيب عن الملاعب لمدة لاتقل عن 6 أشهر قادمة، كذلك أداء الفريق كان متذبذبًا في الدوري، ولكننا لا نفكر في الماضي، وهدفنا هو التركيز خلال المباريات القادمة، ومؤمنون بحظوظنا.وأضاف : "إصابة ساريتش هي إحدى المشكلات التي تواجهنا حاليًا، لأن جميع اللاعبين مهمّون، ولكن أهميته هو أنه أحد الأجانب الأربعة في الفريق، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة للملعب سريعًا".من جانبه قال مهاجم الفريق عمر السومة: عن استعدادات فريقه لاستئناف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا : الفريق يعاني من بعض الغيابات، ولكننا نثق في جميع اللاعبين الموجودين حاليًا، سنكون على قدر التحدي ولدينا الإصرار والعزيمة على التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.// انتهى //22:50ت م0234