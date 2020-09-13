رفحاء 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسوزعت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم 300 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدماتها.وأوضحت الجمعية أن السلال الغذائية الموزعة اشتملت على أصناف مختلفة من المواد الغذائية المختلفة، حيث قامت الجمعية بتسليمها للأسر المستفيدة، مقدمة الشكر للمساهمين والداعمين على مساندتهم المستمرة للجمعية ومؤازرتهم المحتاجين والتخفيف عنهم، داعيةً الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب ويجعل ذلك في موازين حسناتهم.// انتهى //22:51ت م0235