الخرطوم 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واستلقى رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .وأكد أبي أحمد تضامن دولة إثيوبيا قيادةً وشعباً مع الشعب السوداني جراء السيول والفيضانات التي تمر بها السودان، متمنياً أن تنجلي هذه الأوضاع في القريب العاجل.// انتهى //22:52ت م0236