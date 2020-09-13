الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم، معسكره التدريبي في مدينة الدمام الذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات، المقررة في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل في الكويت والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".واجتمع مدير المنتخب ناصر القحطاني، بكافة أعضاء البعثة وطالبهم بمضاعفة الجهد والعطاء في الفترة الحالية، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهاز الفني والإداري سواء داخل الصالة أو خارجها.وأجرى المنتخب حصته التدريبية الأولى على صالة وزارة الرياضة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي ركز على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية، ثم تنفيذ عدد من الجمل الفنية، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.يذكر أن قرعة كأس آسيا أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.// انتهى //23:04ت م0239