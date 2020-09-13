عمّان 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واستعادل فريقا الحسين إربد ومعان بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الحسن الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة رفع الحسين إربد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع معان رصيده الى 9 نقاط في المركز الخامس.وفي المباراة الثانية، فاز فريق السلط على فريق سحاب بسبعة أهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد القويسمة الدولي، ليرفع السلط رصيده الى 7 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد سحاب عند 4 نقاط في المركز العاشر.//انتهى//23:04ت م0240