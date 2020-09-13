مدريد 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واستعادل فريق فياريال في افتتاح الموسم الجديد على أرضه، مع هويسكا 1 - 1 اليوم، في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.كما تعادل فريق ريال سوسييداد، خامس الموسم الماضي، بدوره مع مضيفه بلد الوليد في سيناريو مشابه لمباراة فياريال وهويسكا، إذ أنهى الأخير الشوط الأول متقدمًا بهدف ميشل ألفونسو هيريرو (39)، قبل أن يعادل الضيف الباسكي في الشوط الثاني بواسطة روبرتو لوبيز (60).وبات ريال بيتيس ثالث فريق يخرج منتصرًا من المرحلة الافتتاحية بعد أوساسونا وغرناطة اللذين تغلبا على قادش وأتلتيك بلباو بنتيجة واحدة 2-0، بعد فوزه على مضيفه ألافيس بهدف وحيد سجله في الوقت الأخير اللاعب كريستيان تيلو (4+90).// انتهى //23:48ت م0244