باريس 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واستغلب لنس العائد حديثًا إلى دوري الأضواء الفرنسي على مضيفه لوريان 3 -2، محققًا فوزه الثاني على التوالي.وبعد خسارته أمام نيس 1 -2 في المرحلة الأولى، استعاد لنس للتوازن بفوزه على باريس سان جرمان حامل اللقب 1-0، الخميس الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية .وبهذا الفوز رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس وبفارق الأهداف خلف سانت إتيان ونيس، وأمام أنجيه الفائز على ضيفه رينس بهدف وحيد سجله الكاميروني ستيفان باهوكن في الدقيقة 55.وحقق بريست فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على مضيفه ديجون بهدفين نظيفين سجلهما رومان بيرو (42) وإرفين كاردونا (90+5).وبهذ الفوز ارتفع إلى المركز الخامس عشر بـ 3 نقاط.// انتهى //23:49ت م0245