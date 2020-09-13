جدة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأنشأت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في وكالة الأعمال والإبداع المعرفي, وحدات استثمارية في كل من وكالة الجامعة للمشاريع وعمادة شؤون الطلاب وإدارة العقود والمشتريات والعمل على تطوير وتنمية هذه الوحدات التي تحقق إيرادات ذاتية للجامعة.وتلبي الوحدات الاستثمارية الجديدة احتياجات قطاعات وفروع الجامعة، وذلك بتوفير مواقع خدمية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة, والإسهام في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع وذلك مضياً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تجسيد شراكتها مع القطاع الخاص.وتسعى الجامعة من خلال هذه الوحدات لإيجاد فرص استثمارية ورفع مستوى كفاءة تحصيل استثمارات الجامعة، وتحسين مستوى الأداء للمشاريع الاستثمارية، مما يعزز رؤية الجامعة "جامعة متميزة علمياً باستدامة وشراكة مجتمعية" لتلبية لاحتياجات قطاعات وفروع الجامعة، وذلك بتوفير مواقع خدمية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة, والإسهام في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع.// انتهى //23:53ت م0247