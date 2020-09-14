باريس 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسانتزعت فرق رين وليل وموناكو الصدارة بفوز الأول على مضيفه نيم بنتيجة 4-2، فيما تغلب ليل على ضيفه متز 1-0، وكسب موناكو ضيفه نانت 2-1، اليوم في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وحققت الأندية الثلاثة فوزها الثاني على التوالي مقابل تعادل في المرحلة الافتتاحية، فرفع كل منها رصيده إلى سبع نقاط مستغلين خسارة نيس المتصدر السابق أمام مضيفه مونبلييه 1-3.وتتفوق فُرق رين، ليل، وموناكو بفارق نقطة واحدة على نيس وسانت إتيان الفائز على ستراسبورغ 2-0 السبت في ثاني مباراة له هذا الموسم.// انتهى //00:02ت م0248