القاهرة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسعاد الزمالك إلى سكة الانتصارات بفوزه على الإنتاج الحربي بهدف دون رد اليوم، وذلك على ملعب القاهرة الدولي في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.وسجل مصطفى محمد الهدف الوحيد في الدقيقة 63.وعوض الزمالك تعادله أمام سموحة 3-3 في المرحلة الماضية وحقق فوزه السادس عشر هذا الموسم معززًا موقعه في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 30 نقطة في المركز التاسع.وتستكمل المرحلة غدًا بلقاء أسوان مع طنطا، والاتحاد السكندري مع الأهلي الذي يملك فرصة حسم اللقب الخامس على التوالي في حال فوزه.ويلعب مصر المقاصة مع أف سي مصر، والإسماعيلي ضد المقاولون العرب بعد غد الثلاثاء، فيما يقابل الجونة فريق سموحة، ويلعب وادي دجلة مع بيراميدز الأربعاء القادم، ويلتقي المصري البورسعيدي مع طلائع الجيش يوم الخميس، على أن تختتم المرحلة يوم الجمعة بلقاء يجمع حرس الحدود مع إنبي.// انتهى //00:11ت م0250