القاهرة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، باستاد القاهرة في افتتاح الجولة الـ27 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، علمًا بأنه سيتم خصم 3 نقاط منه مع نهاية الموسم بقرار من اتحاد الكرة، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 30 نقطة في المركز التاسع.//انتهى//00:15ت م0251