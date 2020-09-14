ريو دي جانيرو 25محرم 1442 هـ الموافق 13سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأحد تسجيل 415 حالة وفاة و 14768 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن 131625 حالة وفاة وأربعة ملايين و330455 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.// انتهى //02:14ت م0259