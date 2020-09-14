إسلام آباد 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تحرك السلطات الباكستانية لتعزيز الإجراءات اللازمة للسيطرة على غسيل الأموال.واهتمت بتأكيد وزارة الخارجية الباكستانية أن موقف باكستان من عملية السلام في الشرق الأوسط وفلسطين لم يتغير.وتناقلت موقف باكستان الداعم لإنجاح علمية السلام الأفغانية، ودعوتها لجميع الأطراف الأفغانية إلى انتهاز هذه الفرصة لتحقيق السلام الدائم في أفغانستان.وسلطت الضوء على موجة الغضب المسيطرة على الشارع الباكستاني ضد ظاهرة تعرض امرأة لاغتصاب جماعي أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة في إقليم البنجاب.وأشارت إلى إعلان باكستان دعمها للصين بشأن استئناف المحادثات الخاصة بمدونة قواعد السلوك المتعقلة ببحر جنوب الصين.وأخبرت عن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة إسلام آباد، رغم تراجع إجمالي الحالات النشطة في عموم باكستان.وتطرقت إلى احتجاج باكستان الشديد على عمليات القصف التي نفذتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير والتي أدت إلى مقتل مواطن باكستاني وإصابة أربعة بجروح بينهم طفل صغير.أمنياً أخبرت عن مقتل جندي باكستاني جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من نقطة عسكرية في منطقة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان.واهتمت في الشأن الإقليمي بتأكيد الهند احترامها لعملية السلام الأفغانية، ودعوتها لأهمية احترام سيادة أفغانستان ووحدة أراضيها.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 12 مسلحاً عندما قصفت طائرات مقاتلة تجمعا لحركة طالبان في مدينة طالقان.// انتهى //06:48ت م0005