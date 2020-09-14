سيدني 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسسجلت ولاية فيكتوريا ثاني أكثر ولايات استراليا سكانا اليوم الاثنين سبع حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و35 حالة إصابة جديدة في أدنى زيادة يومية في الإصابات منذ أواخر يونيو حزيران.وخففت الولاية بعض القيود في ملبورن أكبر مدنها ابتداء من اليوم الاثنين من خلال تقليص عدد ساعات حظر التجول الليلي ساعة وزيادة الوقت الذي سيكون بوسع الناس قضائه خارج منازلهم ساعتين يوميا.وواصلت فيكتوريا تراجعا مطردا في حالات الإصابة اليومية بكورونا في الأيام الأخيرة مع انخفاض حالات الإصابة إلى عدد مؤلف من رقمين فقط بفضل العزل العام الصارم بعد ذروة تم خلالها تسجيل أكثر من 700 حالة في يوم واحد في أوائل أغسطس آب.وسجلت الولاية التي تمثل بؤرة تفشي الفيروس في استراليا 41 حالة إصابة وسبع حالات وفاة قبل يوم.// انتهى //06:48ت م0006