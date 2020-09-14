طرابلس 26محرم 1442 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على إعلان مجلس النواب تقديم عبد الله الثنى رئيس الحكومة المؤقتة شرقا استقالة حكومته لرئيس المجلس عقليه صالح، تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، موضحة أن استقالة الحكومة سيتم عرضها على مجلس النواب في أول جلسة للنظر فيها.وأشارت الصحف لاتفاق وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المجتمعان في القاهرة على ضرورة الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وإدارة ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة الحل، من خلال تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021 ، كما اتفقا على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي الى رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل.وبينت الصحف تأكيد القيادة العامة، وقوفها إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة والخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقه، وأهمها الأمن بكافة أشكاله الشخصي والاقتصادي والخدمات، واستمرارها في حماية المتظاهرين، داعية إياهم إلى التظاهر في الساحات العامة والميادين وفي وضح النهار «حتى يتم تأمينها بشكل جيد، داعية المتظاهرين إلى «عدم إعطاء فرصة لما وصفهم بـ«المخربين .وتناولت الصحف تقديم الولايات المتحدة الأميركية، من خلال مكتب المساعدة الإنسانية، تقديم تمويل إضافي بقيمة مليوني دولار لمنظمة اليونسيف، من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19 في ليبيا، موضحة سيتمثل الدعم في استجابة متعددة القطاعات تهدف إلى المساهمة في الحد من انتقال العدوى بين البشر، والتخفيف من تأثير الوباء على الأطفال واليافعين والشباب وأولياء أمورهم ونقلت الصحف بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم ،وإعرابها عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال عدد من المتظاهرين الآخرين في أمس بعد ما ورد من استخدام مفرط للقوة من قبل من وصفتها السلطات في الشرق ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج ،داعية إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإسراع في الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً.وتطرقت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقوله إن مصر ستستمر في بذل كل الجهود، بالتعاون مع كافة أبناء الشعب الليبي المخلصين، للتوصل إلى توافق ليبي - ليبي، يؤدي إلى الاستقرار وإلى الانتقال من مرحلة موقتة، إلى مرحلة دائمة، بانتخابات معبرة عن إرادة الشعب الليبي، في مستقبل مليء بالاستقرار والازدهار.// انتهى //06:49ت م0007