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الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من عاهل البحرين.
ولي العهد يوجه بترميم مباني التراث العمراني «وسط الرياض».
أمير الرياض ونائبه: توجيه ولي العهد امتداد لاهتمام القيادة بتراث الوطن.
فيصل بن بندر يستقبل سفير بنغلاديش.
منصة «أمن» تربط الجهات الحكومية بمكة.
فيصل بن مشعل: قيادتنا مدت يد العون لكل المستثمرين بالتعليم.
تصويت الشورى يحسم 15 نظاماً ولائحة إعلامية.. غداً.
فتح السفر والنقل بعد 1 يناير.
هيئة "كبار العلماء" تعقد اجتماعها الدوري الـ89 عبر الاتصال المرئي.
"عقارات الدولة" تُنشئ الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملُّك.
تفعيل عيادات الكلى في ستة مستشفيات.
كورونا ينحسر.. وحالات التعافي ترتفع لـ93 %.
"حقوق الإنسان" تعالج قضية أب حبس ابنته تسعة أشهر.
العراق يحصن حدوده مع سورية.
أوروبا تشترط تشكيل الحكومة لتقديم المساعدات للبنان.
موجة ثانية لـ"كوفيد - 19" في النمسا.. و"أسترازينيكا" تستأنف تجارب لقاحها.
توجه أوروبي لفرض عقوبات على أنقرة.. والسفينة التركية تنسحب.
اليونان.. تتسلح.
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