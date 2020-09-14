الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من عاهل البحرين.ولي العهد يوجه بترميم مباني التراث العمراني «وسط الرياض».أمير الرياض ونائبه: توجيه ولي العهد امتداد لاهتمام القيادة بتراث الوطن.فيصل بن بندر يستقبل سفير بنغلاديش.منصة «أمن» تربط الجهات الحكومية بمكة.فيصل بن مشعل: قيادتنا مدت يد العون لكل المستثمرين بالتعليم.تصويت الشورى يحسم 15 نظاماً ولائحة إعلامية.. غداً.فتح السفر والنقل بعد 1 يناير.هيئة "كبار العلماء" تعقد اجتماعها الدوري الـ89 عبر الاتصال المرئي."عقارات الدولة" تُنشئ الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملُّك.تفعيل عيادات الكلى في ستة مستشفيات.كورونا ينحسر.. وحالات التعافي ترتفع لـ93 %."حقوق الإنسان" تعالج قضية أب حبس ابنته تسعة أشهر.العراق يحصن حدوده مع سورية.أوروبا تشترط تشكيل الحكومة لتقديم المساعدات للبنان.موجة ثانية لـ"كوفيد - 19" في النمسا.. و"أسترازينيكا" تستأنف تجارب لقاحها.توجه أوروبي لفرض عقوبات على أنقرة.. والسفينة التركية تنسحب.اليونان.. تتسلح.// يتبع //07:16ت م0011