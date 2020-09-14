عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
المدينة المنورة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع وينبع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً .
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