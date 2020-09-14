المدينة المنورة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع وينبع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً .// انتهى //08:45ت م0018